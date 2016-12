Tickets pour ASSE-Man Utd, ça va secouer le 16 janvier !

Dans : ASSE, Coupe d'Europe, Europa League.

C'est vendredi soir que s'achevait pour les abonnés la vente des tickets pour le match retour entre l'AS Saint-Etienne et Manchester United, rencontre des seizièmes de finale d'Europa League programmée le mercredi 22 février. Et les plus fidèles supporters de l'ASSE se sont évidemment rués sur ces précieux sésames, au point de provoquer dans les premiers jours une saturations des serveurs internet et des guichets réservés à cette vente. Finalement, et après un premier bilan, 30.500 tickets ont donc été cédés aux abonnés.

Mais cela devrait être encore pire lorsque la vente au grand public ouvrira le 16 janvier prochain. En effet, il ne reste désormais que 11.500 places pour ce ASSE-Manchester United et lorsqu'on se rappelle que le site internet a reçu 500.000 connexions dans les premières heures de la mise en vente, notamment de personnes qui ne savaient pas que la vente était réservée aux abonnés, on peut s'attendre à un gros coup de chaud. L'AS Saint-Etienne a désormais trois semaines pour préparer cette commercialisation des billets, en essayant de trouver la solution qui évitera les soucis. Mais il est évident qu'il y aura des déçus...des milliers même.