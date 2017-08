Officiel : Rémy Cabella prêté par l'OM à l'ASSE !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a officialisé ce jeudi la signature de Rémy Cabella en provenance de l'Olympique de Marseille pour une saison sans option d'achat. Cette opération était dans les tuyaux depuis quelques jours, Cabella ayant préféré l'ASSE au FC Nantes, mais l'OM attendait d'avoir recruté un nouvel attaquant avant de laisser filer l'ancien montpelliérain.

« Je n'ai qu'une hâte: porter le maillot de l'AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard. En tant qu'adversaire, j'ai toujours été impressionné par l'ambiance de ce stade. Je viens ici pour réaliser une grande saison. Le club m'a montré qu'il me voulait vraiment et cela a beaucoup compté pour moi. Le discours du président et du coach m'a convaincu. Je suis vraiment impatient de jouer dans cette équipe. Je donnerai le meilleur de moi-même pour aider l'équipe à finir le plus haut possible », a indiqué le nouveau joueur des Verts.