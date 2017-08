Le Zénith Saint-Pétersbourg a officialisé mardi midi le prêt sans option du milieu de terrain brésilien Hernani à l'AS Saint-Etienne. Deux autres renforts pourraient débarquer à l'ASSE dans les prochaines heures.

#TransferNews Hernani will move to France on loan this season with St.Etienne, best of luck from all here in St.Petersburg pic.twitter.com/yZEr6iOj5d