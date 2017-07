Officiel : Habib Maïga est désormais lié aux Verts jusqu'en 2020

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Professionnel à l’AS Saint-Etienne depuis novembre 2016, Habib Maïga (21 ans) vient de prolonger son contrat avec les Verts jusqu’en juin 2020. Apparu à cinq reprises en Ligue 1 la saison passée sous les ordres de Christophe Galtier, l’international espoir ivoirien se voit récompensé de sa persévérance, lui qui s’était fracturé les cervicales en 2015.

« C’est un sentiment de joie qui m’anime. J’ai beaucoup appris la saison dernière et je veux continuer à le faire. J’ai eu la chance d’être bien encadré au centre de formation, puis d’être très bien accueilli par mes coéquipiers. J’ai été blessé en fin de saison dernière, ce qui me retarde dans la préparation, mais je suis impatient de travailler avec Oscar Garcia, prouver à tout le monde que l’on ne s’est pas trompé sur moi et rendre la confiance à mes dirigeants » a confié le jeune milieu de terrain des Verts sur le site officiel du club.