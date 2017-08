Officiel : Gabriel Silva signe à l'ASSE jusqu'en 2020

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

« Après Loïs Diony, Saidy Janko, Assane Diousse, Hernani et Alexandros Katranis, l’AS Saint-Etienne enregistre, ce mercredi soir, l’arrivée d’une sixième recrue. Le Brésilien Gabriel Silva, 26 ans, s’est en effet engagé jusqu’en 2020 avec le club », annonce dans un communiqué l'AS Saint-Etienne.

« Lorsque j'ai su que Saint-Etienne s'intéressait à moi, je n’ai pas hésité. Je souhaite aider le club à arriver le plus haut possible. Les supporters de Saint-Etienne sont réputés pour être très chauds et toujours derrière leur équipe. Je veux faire de mon mieux pour être à la hauteur de leurs attentes. Le championnat italien m’a aidé à progresser défensivement car au Brésil, nous sommes surtout habitués à attaquer », explique le latéral gauche brésilien qui la saison passée avait été prêté par l'Udinese à Grenade.