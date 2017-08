Officiel : Assane Diousse signe 5 ans à l'ASSE

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Dans un communiqué, et 24h après l'annonce d'Empoli, l'AS Saint-Etienne a confirmé ce mardi après-midi la signature pour cinq ans d'Assane Diousse, milieu récupérateur de 19 ans.

« Je suis très heureux et impatient aussi à l’idée de pouvoir évoluer à Geoffroy-Guichard devant un public magnifique. Avant de signer ici, j’ai regardé certaines vidéos de l’ambiance du stade sur Internet et j’ai été ému par cette ferveur. L’AS Saint-Etienne est un grand club français, reconnu à l’étranger. J’ai joué à Empoli dans un club familial. Et aujourd’hui, à Saint-Etienne, je retrouve ces mêmes valeurs. Depuis mon arrivée, je ressens cet esprit de famille et cette passion. Tout le monde m’a très bien accueilli. Mon poste de prédilection est milieu de terrain défensif, mais je peux également évoluer un peu plus haut sur le terrain. Je suis à la disposition du coach », a confié le nouveau joueur de l'ASSE.