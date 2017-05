Officiel : Christophe Galtier quitte l'ASSE !

Dans : ASSE, Ligue 1.

C'est désormais officiel, Christophe Galtier quittera l'AS Saint-Etienne en fin de saison. Le club stéphanois l'a annoncé ce mardi après-midi après une rencontre entre Roland Romeyer, Bernard Caïazzo et le coach de l'ASSE. Ce dernier l'avait lui même dévoilé à ses joueurs lors de l'entraînement matinal.

« Christophe Galtier a décidé de quitter ses fonctions d’entraîneur à la fin de cette saison. Cette décision a été prise en plein accord avec Bernard Caïazzo, Président du Conseil de surveillance de l’AS Saint-Etienne et Roland Romeyer, Président du Directoire (…) Sous sa direction, l’ASSE a remporté la Coupe de la Ligue le 20 avril 2013, trente-deux ans après son précédent trophée. Cette performance, la présence des Verts dans le Top 5 et une première qualification européenne lui ont également valu, toujours en 2013, le titre d’entraîneur de l’année. Une distinction qu’il a partagée avec Carlo Ancelotti, alors coach du PSG. Il a su structurer le secteur sportif tout en obtenant, chaque saison, des résultats probants. Ses qualités de bâtisseur et de manager, associées à sa volonté de sublimer le groupe, ont permis au club de se qualifier quatre fois de suite pour l’UEFA Europa League et d’atteindre, en 2016 puis en février dernier, les 16e de finale. L’ASSE est aujourd’hui le quatrième club français à l’indice UEFA (…) L’ASSE souhaite à Christophe Galtier de réussir dans ses futurs projets. Le club réaffirme sa volonté de poursuivre avec ambition son développement. La nomination d’un nouvel entraîneur sera accompagnée du renforcement de la cellule de recrutement et du déploiement d’un nouveau dispositif de formation », précise l’AS Saint-Etienne dans un communiqué.