ASSE : 10ME pour Karamoh, l'ASSE est mis KO par l'Inter

Après Jordan Veretout, parti à la Fiorentina alors que tout semblait réglé avec les Verts, l’AS Saint-Etienne va-t-elle voir un autre talent lui passer sous le nez au mercato ? Cela prend doucement forme... Courtisé par l’ASSE depuis de nombreuses semaines, Yann Karamoh ne devrait pas s’engager dans le Forez cet été. La pépite du Stade Malherbe de Caen serait très proche de l’Inter Milan, qui lui fait aussi les yeux doux depuis plusieurs jours maintenant. Déterminé, le club lombard souhaiterait conclure l’opération la semaine prochaine.

Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, Piero Ausilio et Walter Sabatini seront rapidement à Caen afin de clore les négociations pour le jeune numéro 7 du Stade Malherbe. Le directeur sportif de l’Inter et le coordinateur technique vont présenter à leurs homologues caennais une offre de 10 millions d’euros hors bonus. Une proposition qui pourrait faire céder le récent 17e de Ligue 1, et qui devrait surtout définitivement écarter l’ASSE, qui avait proposé « seulement » 8 millions d’euros pour l’attaquant. Dominique Rocheteau et Roland Romeyer devront donc activer leurs plans de rechange en attaque, à l’heure où Oscar Garcia réclame toujours des ailiers plus techniques pour renforcer ce secteur de jeu.