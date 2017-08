Mercato : Karamoh aurait finalement choisi l'Inter plutôt que l'ASSE

Dans : ASSE, Mercato, Serie A, Ligue 1, SMC.

C'est une info à prendre avec des pincettes puisqu'on sait que Yann Karamoh a un avocat très exigeant et qu'Oscar Damiani n'est pas l'agent officiel du joueur caennais. Mais ce dernier a évoqué sur Tuttosport la situation de celui qui était annoncé il y a deux semaines à l'ASSE. Alors que les dirigeants des Verts et de Caen s'étaient entendus pour un transfert à hauteur de 8ME, le conseiller de Yann Karamoh n'avait pas validé cette opération, se tournant vers une piste italienne, à savoir l'Inter.

Pour Oscar Damiani, c'est bien en Serie A et plus précisément à l'Inter que le jeune espoir normand va s'engager alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat à Caen. « C’est un garçon que je connais bien, et je travaille sur son transfert. En dépit qu’il soit de la classe 98, il a déjà joué 30 matches en Ligue 1 en marquant cinq but (…) Il a du caractère et c’est un joueur qui a besoin de grandir. Mais il pourrait apprendre derrière Candreva et Perisic (…) Il a eu des dizaines de demandes pour un prêt, la dernière étant de Saint-Etienne, mais il a choisi l’Inter et il en restera-là lors de ce mercato », affirme Oscar Damiani, qui nie donc l’existence d’une offre de transfert de l’ASSE pour Yann Karamoh. Etrange.