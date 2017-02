Mercato : Galtier explique pourquoi l'ASSE n'est pas un « club bidon »

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Le mercato offensif de l'AS Saint-Etienne n'a finalement pas été au niveau attendu avec notamment deux échecs dans la quête d'Andy Delort, qui a préféré le TFC, et de Romain Alessandrini, parti aux Etats-Unis, et surtout le fiasco concernant Anthony Mounier dans les conditions dantesques que l'on connaît. Et ce n'est pas la seule signature de Jorginho, sous forme de prêt, qui va calmer les doutes sur la puissance de feu des Verts pour la deuxième partie de la saison.

Mais, quoi qu'il en soit, Christophe Galtier estime qu'il faut y aller doucement quand on critique le mercato de l'ASSE. Car l'entraîneur des Verts l'a rappelé, l'AS Saint-Etienne n'est pas une équipe à la dérive, loin de là même. « On évoque tous le mercato. Mais même sans mercato, nous sommes 5e du championnat. J’ai la sensation qu’à chaque fois que l’on parle de l’ASSE, le club est relégable. Je ne veux pas que les gens pensent qu’on est bidon, au bord de l’agonie. Que si on ne gagne pas le prochain match, il n’y a plus de club. Non, non, on n’en est pas là. Quel que soit le niveau du jeu, des prestations, on est 5e », a fait remarquer Christophe Galtier avant le match contre Auxerre en Coupe de France. Aux joueurs stéphanois de montrer que leur coach a raison..