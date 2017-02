EL : Galtier le regrette, l'ASSE n'a pas pu vendre du rêve au Peuple Vert

Dans : ASSE, Europa League, Coupe d'Europe.

Christophe Galtier (entraîneur l’ASSE après la défaite 0-1 face à Manchester United ) : « A partir du moment où Manchester marquait, on savait que ce serait mission impossible et nos adversaires ont su le faire assez rapidement. L'exploit n'était plus réalisable. J'aurais aimé que l'on puisse ne pas perdre le match, le gagner, pour mes joueurs et le public qui a été exceptionnel. Ils nous sont largement supérieurs et ils ont débuté la rencontre de manière très différente de ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Ils ne nous ont laissé aucun espoir (…) Pour espérer battre un adversaire tel que Manchester, il faut pouvoir jouer à 120-130% et nous n'avons pu le faire car cela fait la quatrième semaine que nous avons trois matches hebdomadaires. Maintenant, l'Europe c'est fini. Nous nous en doutions quand même un peu au moment du tirage. Si nous voulons retrouver de telles soirées comme celle de ce mercredi, il faudra être au moins dans les cinq premiers. Il nous reste douze rencontres de Championnat et l'objectif est d'être européen. Mon travail sera de faire en sorte que la saison ne se soit pas arrêtée ce mercredi.»