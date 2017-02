ASSE : Veretout effaré du geste de Tolisso sur Lemoine

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

C'est un doux euphémisme, la fin du derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais a été explosive et les joueurs de l'OL en portent la totale responsabilité, comme l'avoue Maxime Gonalons. Du côté des Verts, si on évitait de trop mettre sur l'huile sur le feu, la victoire suffisant au bonheur de l'ASSE, Jordan Veretout admettait quand même être effaré du tacle de Corentin Tolisso sur Fabien Lemoine. S'il n'a rejoint l'ASSE que cet été, le milieu de terrain estime que l'enjeu du derby ne doit pas déboucher sur des gestes aussi violents entre footballeurs professionnels.

« Il n’y avait pas besoin de mettre un tacle aussi dangereux. Corentin Tolisso peut casser la jambe à Fabien Lemoine. Même si c’est un derby, cela ne reste que du foot et on n’a pas le droit de faire cela », s’est offusqué Jordan Veretout, qui ne trouve aucune circonstance atténuante au joueur de l'Olympique Lyonnais sur ce coup-là. La commission de discipline de la LFP donnera rapidement son avis, mais il se pourrait bien que ce derby coûte cher à l'OL...