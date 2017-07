ASSE : Une solution trouvée pour exfiltrer un bug du mercato ?

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Six mois après avoir rejoint l'AS Saint-Etienne en provenance d'Arouca (Portugal), Jorginho n'a pas vraiment eu l'occasion de prouver sa valeur lors de cette moitié de saison, qu'il a finie avec la réserve des Verts en CFA2. Après le départ de Christophe Galtier, on pouvait croire qu'Oscar Garcia allait au moins essayer de donner sa chance au jeune ailier. Mais visiblement le nouvel entraîneur de l'ASSE ne compte pas plus sur Jorginho que son prédécesseur. Résultat, une porte de sortie est déjà recherchée pour l'attaquant de 21 ans.

Et ce jeudi après-midi, Nicolas Vilas, spécialiste du football portugais pour SFR Sport, affirme qu'une solution est en passe d'être trouvée par les dirigeants de l'AS Saint-Etienne. En effet, Jorginho devrait être rapidement prêté à la formation de Chaves, qui dispute le championnat du Portugal. Une solution qui permettrait aux Verts d'alléger son effectif et à Jorginho d'avoir du temps de jeu.