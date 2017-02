ASSE : Une offre à 8 chiffres pour un défenseur qui monte

Dans : ASSE, Mercato.

Il est d’ores et déjà l’une des grosses satisfactions de la saison à Saint-Etienne. Indétrônable et infatigable sur son côté droit, Kevin Malcuit a pris une nouvelle dimension avec les Verts, et cela n’a échappé à personne. Y compris bien évidemment chez les recruteurs, puisque l’ancien niortais a séduit les scouts de West Ham, déjà venus le superviser à plusieurs reprises. Selon The Sun, après une première approche infructueuse car trop tardive pendant l’hiver, les dirigeants londoniens devraient passer à nouveau à l’attaque de manière beaucoup plus sérieuse cet été.

Et le journal anglais d’annoncer que cela pourrait monter autour de 12 ME. De quoi faire réfléchir dans le Forez puisque Malcuit avait rejoint les Verts pour 600.000 euros et le titre de meilleur latéral de Ligue 2 il y a 18 mois de cela. A ce moment, l’opération serait particulièrement bonne sur le plan financier, même si cela laisserait un énorme vide alors que le joueur fait l’unanimité à ce poste, et est encore jeune et perfectible à 25 ans.