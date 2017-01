ASSE : Une légende du club tape sur Galtier et Perrin

Dans : ASSE, Ligue 1.

Les joueurs stéphanois ne pensaient probablement pas devoir essuyer autant de critiques après une victoire. Mais le succès acquis face à Angers (2-1) a inquiété beaucoup de monde dans l’entourage des Verts, qui il est vrai ont réussi presque par miracle à s’imposer face à une équipe du SCO certes relégable, mais qui a fait plus que poser des problèmes aux Stéphanois. Pour Robert Herbin, on a le droit de se poser des questions sur le manque de jeu et de motivation de l’ASSE, et l’ancien entraineur légendaire de Saint-Etienne tape aussi sur Christophe Galtier pour son discours fataliste et Loïc Perrin pour son manque de charisme.

« J’ai surtout eu l’impression que cette équipe n’avait pas envie de jouer et ça me choque profondément. Notre jeu a une nouvelle fois été monocorde, sans mouvement, sans percussion. Mais punaise, ils cherchent à s’économiser ou quoi ! L’absence d’un leader est flagrante pour remuer tout le monde, stimuler ses troupes. On n’a pas le personnage pour tenir ce rôle. Loïc Perrin pourrait le faire mais ce n’est pas visiblement dans son tempérament. Je crois que le discours du staff, qui insiste sur la fatigue, finit par influencer le comportement des joueurs. On dirait qu’ils ont peur de se fatiguer. Il devrait y avoir une envie de jouer ensemble mais je ne la ressens pas », a déploré, dans les colonnes du Progrès, un Robert Herbin qui tire depuis plusieurs semaines le signal d’alarme sur le jeu pratiqué par son équipe de cœur.