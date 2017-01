ASSE : Un serial buteur espère que les Verts pensent à lui

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 2, Ligue 1.

Prêté cette saison par l'AS Saint-Etienne au Stade Brestois, Neal Maupay se fait remarquer avec talent en Ligue 2 puisqu'il contribue à la première place du club breton, champion d'automne et candidat affirmé à un retour en Ligue 1. Avec dix buts à son actif, l'attaquant est le troisième meilleur réalisateur de L2 et forcément son parcours commence à être suivi de près. Se confiant sur France Bleu St-Etienne, Neal Maupay espère que du côté de l'ASSE on est sensible à ses performances et qu'un retour chez les Verts se fera la saison prochaine.

« Je vivais un peu comme un échec de ne pas m'être imposé à Saint-Étienne. Mais il fallait repartir de l'avant pour avoir du temps de jeu et progresser. Après avoir pesé le pour et le contre c'était la meilleure décision à prendre. Le coach Galtier m'envoie quelques messages de temps. Ça fait plaisir de sentir qu'il me suit et qu'il regarde un peu mes matches et mes performances, avoue l’attaquant du Stade Brestois, avant d’afficher clairement ses ambitions. Mon objectif c'est de continuer à marquer des buts et gagner des matches. Je suis troisième au classement des buteurs de Ligue 2. Il faut continuer sur cette lancée et pourquoi pas espérer un podium avec Brest. A la fin de saison on fera le point avec Brest et Saint-Étienne. J'espère que l'ASSE comptera sur moi la saison prochaine. »