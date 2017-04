ASSE : Un message clair venu des joueurs pour l'Europe

Dans : ASSE, Ligue 1.

Depuis la lourde défaite de l'AS Saint-Etienne dimanche dernier à Marseille, l'objectif d'une qualification européenne ne semblait plus à l'ordre du jour du côté des Verts, désormais distancés de sept points par l'OM. Mais ce dimanche, alors que l'ASSE s'apprête à recevoir Rennes dans un stade Geoffroy-Guichard à huis clos, tout espoir de connaître une nouvelle qualification européenne n'a pas disparu. Dans Le Progrès, Kevin Malcuit dément l'idée que les joueurs stéphanois aient déjà renoncé à cet objectif très compliqué à atteindre.

« L’Europe s’éloigne, mais il y a un espoir. C’est jouable. Il y a des confrontations directes. On va tout faire pour remonter au classement en faisant une série. Non, l’Europe, ce n’est pas mort ! Tant que l’on est dans la course, on y croit », affirme le défenseur de l’AS Saint-Etienne, qui sait que face à Rennes les Verts doivent impérativement s’imposer sous peine de devoir dire cette fois adieu à un ticket pour la prochaine Europa League. Tout autre résultat qu'une victoire serait clairement rédhibitoire pour la formation de Christophe Galtier où l'ambiance s'est un peu alourdie cette semaine avec la mise à l'écart de trois joueurs.