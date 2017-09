ASSE : Un mercato de rêve chez les Verts, Caïazzo l’affirme

Dans : ASSE, Mercato.

Il aura fallu quelques coups de gueule d’Oscar Garcia, mais l’AS Saint-Etienne a bien accéléré sur la fin du marché des transferts pour contenter son entraineur. Les Verts, qui sont bien partis en championnat, ont enregistré sept arrivées, dont quelques paris mais aussi des transactions plus onéreuses. Si les départs ont été nombreux, avec notamment quelques anciens cadres qui ne faisaient plus partie du projet (Clément, Lemoine, Béric), l’équilibre a été trouvé selon Bernard Caïazzo, pour qui ce mercato s’est finalement avéré dépensier mais réussi.

« Si à la fin du mois de mai, on nous avait dit à Roland (ndlr : Romeyer) et à moi que nous allions réussir notre mercato d’entrées et de sorties comme c’est le cas aujourd’hui, nous aurions signé des deux mains. Depuis mai, nous avons réalisé un énorme chantier à l’ASSE. Dès le mois de juin, j’avais appuyé le fait que le football français était en plein boum avec de nombreux clignotants au vert. Cela s’est vérifié avec les arrivées de grands joueurs comme Neymar, l’augmentation forte de la valeur de nombreux joueurs, l’arrivée de nouveaux investisseurs, le fort potentiel d’augmentation des droits TV français et internationaux… Dans ce contexte, il faut savoir investir. J’ai la chance de voir ce qui se passe ailleurs et de conseiller le Directoire vers la stratégie la plus compétitive », a lancé sur butfootballclub le dirigeant stéphanois, persuadé d’avoir su tirer son épingle du jeu dans ce mercato un peu fou, même en France. Le déroulement de cette saison sans Coupe d’Europe donnera toutefois la meilleure des réponses en mai prochain.