ASSE : Un indésirable de Garcia part pour jouer la LdC

Dans : ASSE, Mercato.

Arrivé l’été dernier, Léo Lacroix (25 ans) ne s’est jamais vraiment imposé à l’AS Saint-Etienne. Et cela ne devrait pas changer avec la venue de l’entraîneur Oscar Garcia, successeur de Christophe Galtier.

Conscient de son statut de remplaçant, le défenseur central ne s’éternisera pas dans le Forez. A quelques mois du Mondial 2018, le Suisse préfère quitter les Verts pour gagner du temps de jeu en Turquie. Selon les informations de Goal, Lacroix aurait effectivement trouvé un accord avec Istanbul Basaksehir sur un contrat de trois ans. Le club turc doit encore s’entendre avec l’ASSE qui réclame entre 2,5 et 3 millions d’euros pour l’ancien défenseur du FC Sion.

A priori, rien ne devrait empêcher ce transfert, d’autant que les dirigeants stambouliotes aimeraient boucler cette opération au plus vite. L’occasion pour Lacroix de rejoindre une formation qualifiée pour les barrages de la Ligue des Champions contre le FC Séville, et où évoluent notamment Gaël Clichy, Aurélien Chedjou, Mevlüt Erding et Emmanuel Adebayor.