ASSE : Un défenseur argentin du Milan AC en approche !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Serie A.

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne l'a confié samedi en marge de la probante victoire des Verts contre Dijon, il veut des renforts et vite. Et cela tombe bien, ce dimanche, il semble que l'ASSE soit bien avancée concernant un possible renfort défensif, une des priorités stéphanoises lors de ce mercato.

Le Progrès annonce en effet que l'AS Saint-Etienne suit de très près Leonel Vangioni, le défenseur argentin âgé de 30 ans sous contrat avec le Milan AC où il est arrivé il y a un an en provenance de River Plate. Ces derniers jours, TYC Sport affirmait que Leonel Vangioni pourrait repartir dans son club argentin, mais les négociations ont échoué et les Milanais cherchent une porte de sortie à un défenseur qu'ils ne souhaitent pas conserver. Le nom des Tigres de Monterrey, l'actuel club d'André-Pierre Gignac, est également cité comme l'un des possibles concurrents de l'ASSE dans le dossier Leonel Vangioni. Les dirigeants de l'AS Saint-Etienne pourraient rapidement essayer de trouver un bon deal avec leurs homologues du Milan AC.