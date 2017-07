ASSE : Un coup tordu pour Karamoh ? Caen n'y pense pas 1 seconde

Dans : ASSE, Mercato, SMC.

Jeune joueur très convoité au sein de l'effectif caennais, Yann Karamoh refuse de prolonger son contrat avec son club formateur, alors qu'il a encore un an à passer en Normandie. Ces derniers jours, il s'est dit que l'AS Saint-Etienne et l'avocat de Karamoh s'étaient déjà entendus pour un transfert l'an prochain, au moment où le joueur normand sera libre. Mais, dans les colonnes de Ouest-France, le président du Stade Malherbe de Caen estime que cette rumeur n'est pas fondée, Jean-François Fortin ne voyant pas ses homologues stéphanois lui faire un tel coup tordu.

« Si c’était vrai, sur le plan de l’éthique, cela poserait question. J’ai une grande relation de confiance et d’amitié avec Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, Bernard a aussi de hautes responsabilités à la Ligue. Je n’ai pas discuté de Yann avec eux, et même si le milieu a beaucoup de défauts, je ne pense pas un instant qu’ils puissent essayer de me la faire à l'envers (sic) en négociant ce genre de chose, explique le président caennais, qui ouvre la porte aux discussions. On a une certaine expérience quand même, et si Saint-Etienne considérait que c’était trop cher pour lui, qu’il me le dise déjà et qu’on ait une base de discussions. Là, je ne vois qu’une chose : Yann est sous contrat avec le Stade Malherbe et il doit nous rejoindre au stage d’Arzon à partir du 7 juillet. »