ASSE : Un blessé de plus chez les Verts, Roland Romeyer !

Roland Romeyer ne rate jamais un seul déplacement de l'AS Saint-Etienne, et pourtant samedi soir le co-président de l'ASSE n'était pas à Bastia où les Verts ont fait un triste match nul. C'est en effet la mort dans l'âme que le patron de Sainté a renoncé à faire le voyage, mais il avait toutefois une bonne excuse. En effet, Roland Romeyer souffre d'une entorse au genou consécutive à une chute de ski. Malgré cela, le dirigeant stéphanois pensait tout de même pouvoir suivre Christophe Galtier et ses joueurs sur l'Ile de Beauté. Mais finalement, souffrant toujours, et équipé d'une attelle peu pratique pour bouger, le président du directoire de l'AS Saint-Etienne a renoncé à ce voyage en Corse.

Très sportif, ce n'est pas la première fois que Roland Romeyer se blesse durant ses loisirs. On se souvient qu'en juin 2014, lors d'une épreuve de cyclotourisme en Ardèche, le patron de l'ASSE était tombé et s'était cassé la clavicule. L'heure est peut-être venue pour lui d'être un peu plus prudent...