ASSE : Trop généreux avec M’Bengue, Sainté s’en mord les doigts

Dans : ASSE, Mercato.

Depuis vendredi soir à minuit, le marché des transferts a fermé ses portes en Turquie. Malheureusement pour l’AS Saint-Etienne…

Désireux de transférer Cheikh M’Bengue (29 ans) en Süper Lig, le club stéphanois n’a pas réussi à boucler une opération à temps. Le pensionnaire de Geoffroy-Guichard était pourtant annoncé d’accord avec Fenerbahçe selon la presse turque. Mais il faut croire que le latéral gauche n’a pas trouvé un terrain d’entente avec la formation d’Istanbul. Et pour cause, le salaire de l’ancien Toulousain est loin d’être anecdotique.

D’après le quotidien régional Le Progrès, M’Bengue gagne 80 000 euros par mois à Saint-Etienne. Des revenus énormes pour un joueur écarté, car barré par la concurrence de Gabriel Silva et Alexandros Katranis. En réalité, l’ASSE avait accepté cette rémunération étant donné que le Franco-Sénégalais était arrivé libre l’été dernier. Un an plus tard, Sainté doit regretter sa générosité puisque le défenseur continuera de toucher son salaire de cadre sans entrer dans les plans d’Oscar Garcia.