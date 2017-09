ASSE : Son premier but ? Cabella aurait préféré autre chose

Dans : ASSE, Ligue 1.

Suite à sa première sortie réussie sous le maillot de l'AS Saint-Etienne contre Angers dimanche (1-1), Rémy Cabella a jugé ses débuts à Geoffroy-Guichard.

Encensé par son entraîneur Oscar Garcia après le match nul face au SCO, Rémy Cabella garde les pieds sur terre. S'il est très heureux d'avoir marqué sa première réalisation lors de son premier match dans le club du Forez, le joueur prêté par l'Olympique de Marseille préfère bouder son plaisir par rapport au résultat collectif.

« Je suis content de démarrer sur un but, mais j'aurai préféré une victoire. Les trois points étaient l'objectif. On a montré que l'on était un groupe solide. On n'a pas lâché. Je suis content de mon intégration. À moi de continuer. Je suis content pour mon premier but, et ce n’est pas le dernier. Je suis là pour aider l’équipe, mettre mon petit grain de sel et jouer mon jeu. Il faut gagner des matchs et continuer sur la lancée du début de saison », a lancé, en zone mixte, Cabella, qui veut désormais marquer en faisant gagner son équipe. Et l'ASSE compte sur lui !