ASSE : Soderlund sur le départ de l'ASSE ? Il répond

Débarqué au mercato hivernal 2016 à l'AS Saint-Etienne afin de booster une attaque stéphanoise déjà à la peine, Alexander Soderlund a alterné le bon et le moins depuis qu'il a rejoint les Verts. Il est vrai que l'international norvégien de 29 ans a eu son lot de blessures, au point que cette saison il a seulement été titularisé à sept reprises par Christophe Galtier. A deux ans de la fin de son contrat avec l'ASSE, la question de son avenir à Geoffroy-Guichard n'est pas encore urgente, mais forcément Alexander Soderlund se pose des questions.

Et lorsque Le Progrès lui demande si une qualification pour la prochaine Europa League est impérative afin qu'il reste à l'AS Saint-Etienne, Alexander Soderlund refuse de répondre directement. « Je préfère penser au présent. On a un groupe capable de l’emporter comme de perdre contre n’importe qui. Nous avons de bonnes chances de nous qualifier. Je suis concentré sur cet objectif », élude l’attaquant norvégien qui espère déjà pouvoir finir cette saison 2016-2017 sans autre pépin physique, ce qui serait déjà une bonne chose. Pour la prochaine, on verra bien.