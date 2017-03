ASSE : Si même le meilleur Vert se trouve mauvais…

Dans : ASSE, Ligue 1.

Installé dans l’équipe type de Christophe Galtier à l’AS Saint-Etienne, Jordan Veretout (24 ans) donne entière satisfaction à son entraîneur.

Peu à peu, son volume de jeu et ses qualités techniques sont devenus indispensables dans la formation stéphanoise. Mais pour le moment, cela ne suffit pas pour placer les Verts en bonne position dans la course à l’Europe. Du coup, Veretout attend plus de ses coéquipiers et surtout de lui-même.

« Je me sens bien. On a enchaîné les matchs, c’est vrai, mais cela ne doit pas être une excuse. Physiquement, le staff nous met dans les meilleures conditions possibles. Il faut qu’on fasse encore plus. Moi aussi. Ce que je fais actuellement n’est pas suffisant, a reconnu le milieu de terrain dans Le Progrès. J’ai des occasions. A Bastia (0-0), je dois mettre ce but. Il faut que je sois plus efficace. J’ai aussi perdu quelques ballons que je ne perdais pas avant. A moi de me remettre en question et de retravailler pour être performant. »

« On aura le temps de parler de tout ça »

Quant à son avenir, le joueur prêté sans option d’achat par Aston Villa refuse toujours d’en dire plus. « Pour l’instant, je n’ai pas envie de me prendre la tête avec ces choses-là, a-t-il réagi. Je profite du présent. Je me sens bien à Saint-Etienne, je ne pense qu’à la fin de saison avec l’ASSE. Je suis concentré là-dessus, ainsi que sur mon jeu. Il nous reste trois mois à fond. Il va falloir tout donner. Après, on aura le temps de parler de tout cela. » D’autant que son sort est surtout entre les mains des dirigeants anglais.