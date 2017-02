ASSE : Se reposer sur ses lauriers, ça ne pardonne pas

Dans : ASSE, Ligue 1.

Christophe Galtier, entraîneur de Saint-Etienne, après la défaite contre le MHSC (2-1) : « Je pensais qu’on avait fait le plus dur en ouvrant le score. Après 20 premières bonnes minutes, on a fait beaucoup moins d’efforts. On a fait beaucoup de passes latérales. On n’a pas joué le jeu que nous devions jouer. L’expulsion qui arrive ensuite nous a pénalisés tactiquement, et bien sûr sur le plan physique. C’était trop insuffisant ce soir pour espérer faire un bon résultat. Il y avait de la fatigue, c’est vrai, mais Montpellier a bien réagi après la pause aussi ».