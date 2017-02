ASSE : Santini dope le moral des supporters de l'AS Saint-Etienne

Dans : ASSE, Europa League, Coupe d'Europe.

L'AS Saint-Etienne défiera jeudi à Old Trafford un des plus grands clubs du monde, Manchester United. Et même si ces dernières saisons les Red Devils ont piqué très sérieusement du nez en Angleterre et en Europe, il n'empêche que les Verts ne seront pas les favoris, loin de là, dans ce double duel face aux joueurs de José Mourinho. Alors, si certains annoncent la fin du parcours de l'ASSE, Jacques Santini croit que Sainté a ses chances. Et l'ancien joueur des grandes années européennes des Verts de dire pourquoi.

« Cette année, je vois des bribes de matches de la Premier League. Lorsqu’ils consultent l’effectif de Manchester, son palmarès, certains affirment que les chances de l’ASSE sont proches du néant. Je ne suis pas d’accord. Depuis le tirage, beaucoup de personnes me disent : “On va en prendre trois ou quatre.” Je leur réponds qu’ils font fausse route. Si, à notre époque, nous avions été dans cet état d’esprit, nous n’aurions pas renversé Split et Kiev. L’ASSE n’est pas favorite mais elle n’est pas condamnée non plus. Ça dépend de pas mal de paramètres dont un me paraît déterminant : il est primordial qu’elle puisse s’appuyer sur toutes ses forces vives, qu’il n’y ait pas de blessé, de suspendu. Sur une rencontre, il y a toujours deux ou trois situations favorables dont il faudra profiter », prévient l’ancien joueur et entraineur de l’AS Saint-Etienne, conscient que la mission sera dure mais pas du tout impossible.