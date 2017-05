ASSE : Sans l'Europe, sans Galtier et bientôt sans Ruffier ?

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato.

Référence au poste de gardien de but depuis de nombreuses saisons en Ligue 1, Stéphane Ruffier n’est pas certain de poursuivre l’aventure avec l’AS Saint-Etienne. Si l’international français a prolongé son contrat cette saison, l’ancien portier de Monaco pourrait bien aller voir ailleurs en cas d’offre alléchante, tandis que Christophe Galtier va quitter le club et que les Verts ne devraient pas être européens la saison prochaine.

« Est-ce que je vais rester à Saint-Etienne à 100% ? (Rires) La question, la bonne question... Dans le foot, on ne sait jamais. Moi j’ai resigné en début de saison, aujourd’hui je suis Stéphanois. Maintenant, on sait que durant cette période de mercato, il peut se passer beaucoup de choses. Si j’ai des propositions, je réfléchirai pour voir si, sportivement, l’offre que je pourrais recevoir d’un club sera intéressante ou pas pour la suite de ma carrière. Aujourd’hui, rien n’est fixé, j’ai envie de bien finir la saison » a confié le gardien de l’ASSE sur RMC. En France, le nom de Stéphane Ruffier a été associé à plusieurs clubs ces dernières semaines, de Nice à Marseille en passant par Bordeaux.