ASSE: Saint-Etienne veut un Lyonnais pour remplacer Malcuit

Dans : ASSE, OL, Mercato.

Cet été, plusieurs défenseurs pourraient quitter l’AS Saint-Etienne. C’est notamment le cas du latéral droit Kévin Malcuit (25 ans).

Convoité en Angleterre pendant le mercato hivernal, l’ancien Niortais a fait l’objet d’offres estimées à 8 et 10 millions d’euros. Le genre de propositions que le club stéphanois ne refusera peut-être pas dans les mois à venir, d’autant que les prétendants du Franco-Marocain reviendront sûrement à la charge après son excellente saison. L’ASSE anticipe donc son départ et regarde chez l’ancien club de Malcuit.

Selon le journal L’Equipe, Saint-Etienne s’intéresse au défenseur polyvalent de Niort Junior Sambia (20 ans). Latéral droit de formation, le natif de Lyon peut aussi évoluer à gauche ou au milieu de terrain. Un atout non négligeable pour les Verts et les autres pensionnaires de Ligue 1 sur le coup. A noter que Sambia, auteur de 4 buts et 3 passes décisives en Ligue 2 cette saison, a effectué une partie de sa formation à l’Olympique Lyonnais. Reste à savoir s’il envisage de rejoindre le rival...