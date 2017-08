ASSE : Saint-Etienne s'est mis à la mode pour réussir son mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Le mercato à la papa c'est fini et du côté de l'AS Saint-Etienne on l'a clairement compris. Désormais, les clubs doivent tenter des paris sur des jeunes joueurs et essayer d'acheter pas cher pour revendre beaucoup plus cher un peu plus tard en s'inspirant ainsi des marchés financiers. Dominique Rocheteau l'explique dans France-Football, l'ASSE a décidé d'opter également pour ce modèle et estime pouvoir rapidement en tirer les premiers bénéfices.

« Le foot s’internationalise, Saint-Étienne se met au goût du jour. Quand on se met sur un très jeune joueur français qui a du talent, c’est tout de suite très cher et la concurrence est féroce. Il y a une volonté du club de rajeunir l’équipe, d’aller vers un modèle de trading. Ça fait partie de l’évolution du foot. On prend des jeunes pour les valoriser et les transférer à un moment », explique l'actuel directeur sportif de l'AS Saint-Etienne, conscient que ce tournant devait être pris le plus vite possible afin de ne pas prendre du retard dans un secteur devenu crucial pour les clubs.