ASSE : Saint-Etienne champion de France ? Diony en parle

Dans : ASSE, Ligue 1.

Arrivé lors de ce mercato à l'AS Saint-Etienne en provenance de Dijon moyennant 8ME, le plus gros transfert de l'histoire de l'ASSE, Loïs Diony sait que les supporters des Verts attendent beaucoup de lui. Mais, à quelques heures de la reprise de la saison, ce sera contre Nice dans le Chaudron, l'attaquant de 24 ans ne doute de rien et surtout pas de son niveau.

Interrogé dans L'Equipe, Loïs Diony n'a aucune hésitation lorsque le nom de Pierre-Emerick Aubameyang, dernier grand attaquant ayant porté le maillot de l'AS Saint-Etienne, est évoqué. Et lorsqu'il s'agit de fixer ses ambitions, rien ne lui semble impossible. « Je suivais les Verts quand Aubameyang y jouait. C’était une belle équipe, à l’époque. Si j’ambitionne de devenir le nouvel Aubameyang ? Non, je veux faire vraiment bien connaître Loïs Diony et faire aimer mon style de jeu. Après, les gens choisiront s’ils préfèrent Aubameyang ou Diony. Je veux au minimum rééditer ma saison passée, donc mettre onze buts en L1 et faire encore plus de passes décisives. J’ai été recruté pour ça. Collectivement, décrocher une qualification en Coupe d’Europe, même si ça va être très difficile. J’aime gagner. Et si on peut être champion, on le sera », prévient le nouvel attaquant de l'AS Saint-Etienne.