ASSE : Ruffier prêt à lâcher les Verts pour Nice ?

Revenu dans les buts de l'AS Saint-Etienne après sa blessure, à l'occasion de la large victoire des Verts contre Lorient, dimanche à Geoffroy-Guichard, Stéphane Ruffier va découvrir jeudi Old Trafford. Mais si le nom du gardien de buts des Verts est souvent cité ces derniers temps chez les supporters, c'est que depuis quelques semaines une rumeur l'envoie à Nice la saison prochaine. Et ce mardi, ButFootballClub confirme l'information de BeInSports, à savoir que les dirigeants azuréens veulent remplacer Yoan Cardinale par Stéphane Ruffier, du moins si l'OGC Nice se qualifie pour la prochaine Ligue des champions.

Agé de 30 ans, Stéphane Ruffier est un cadre majeur de l'AS Saint-Etienne et c'est pour cela qu'il y a quelques mois les dirigeants des Verts l'ont prolongé jusqu'en 2021, alors que l'on évoquait un possible départ à l'OM. Selon nos confrères, Ruffier ne serait pas du tout opposé à un transfert lors du prochain mercato de l'ASSE vers l'OGC Nice. Reste quand même à convaincre Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, lesquels savent que les supporters stéphanois pourraient bien ne pas apprécier un tel départ. Et on le sait, le Peuple Vert a une très grosse importance, y compris lors du mercato.