ASSE : Romeyer voit rouge, ça va chauffer à la reprise !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Focalisée sur le podium de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne peut déjà faire une croix sur son objectif après une première partie de saison décevante.

Huitièmes à la trêve, les Verts doivent surtout leur classement à un jeu stéréotypé qui n’a que rarement emballé le public de Geoffroy-Guichard. De quoi agacer Roland Romeyer qui estime que ce n’est pas un problème de qualité, mais plutôt de motivation. Et ça, c’est indigne du club stéphanois !

« J’ai prévu de m’adresser aux joueurs dès la reprise, le 2 janvier. Je souhaite leur rappeler leurs devoirs de joueurs de l’AS Saint-Etienne, a prévenu le co-président de l’ASSE dans Le Progrès. Porter le maillot vert, ça veut dire quelque chose, c’est même un honneur. L’ASSE n’est pas devenue par hasard le premier club en France à ouvrir un musée. C’est un club mythique, historique, populaire, le plus aimé des Français. Leur attitude sur le terrain doit correspondre aux valeurs du club et de la ville. Le don de soi et l’engagement sont dans l’ADN d’un joueur de l’ASSE. »

Les recrues n’y échappent pas

« Quand nos joueurs ne donnent pas du plaisir au public, je suis triste et même en colère. Le jeu, c’est aussi l’engagement, la détermination. On a le droit de rater une passe mais on n’a pas le droit de ne pas mouiller le maillot, a poursuivi le dirigeant, avant de s’attaquer aux recrues. Leurs qualités techniques et humaines ne sont pas en cause mais j’attendais plus de certains. » On pense notamment à Henri Saivet et Bryan Dabo dont le rendement est pour le moment insuffisant. En tout cas, les murs de l’Etrat vont trembler à la reprise...