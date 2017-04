ASSE : Romeyer dégaîne une offre musclée pour garder Loïc Perrin

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

En l'espace de quelques jours, la question de la prolongation de contrat de Loïc Perrin à l'AS Saint-Etienne est devenue un sujet très sensible, le capitaine emblématique des Verts n'ayant pas caché que les choses n'allaient pas réellement dans le bon sens. Mais ce mercredi, Roland Romeyer annonce, dans Le Progrès, que les choses sérieuses ont débuté avec une réunion organisée mardi à l'Etrat avec l'agent de Loïc Perrin. Le président du directoire de l'ASSE espère qu'un accord sera vite trouvé, les Verts ayant décidé de faire un effort pour garder un joueur très important, y compris en lui proposant une reconversion à l'AS Saint-Etienne.

Pour Roland Romeyer, les choses devraient donc se régler rapidement. C'est du moins ce que le co-président de l'ASSE espère. « La réunion avec l’agent de Loïc s’est très bien passée. Elle fut franche et conviviale. Je vois Loïc tous les matins au petit-déjeuner. On avait pris soin d’échanger avant pour bien préparer les choses et qu’on soit le plus proche possible afin que cela aboutisse (…) Après avoir discuté de certains points, on a remis une proposition de contrat à David Venditelli qui va en parler avec Loïc. C’est du gagnant-gagnant. Sa prolongation est une priorité. Loïc n’a connu qu’un club. C’est le capitaine de l’ASSE, un joueur important. On souhaite qu’il continue avec nous. On a déjà prévu un contrat de reconversion pour qu’il s’investisse à l’ASSE après sa carrière. J’espère vraiment qu’on va trouver un accord », confie Roland Romeyer, conscient que les supporters pourraient avoir du mal à digérer le départ du capitaine.