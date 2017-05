ASSE : Romeyer cherche des investisseurs pour rattraper l'OL et l'OM

Dans : ASSE, Ligue 1, OL, OM.

Cette saison, l'ASSE devra compter sur un miracle pour espérer arracher un ticket pour l'Europa League. Même si mathématiquement, compte tenu de son match en retard à jouer contre Monaco, l'AS Saint-Etienne n'est pas totalement hors-course, la prochaine saison sera très certainement sans Europe. Invité de Télévision Loire 7, Roland Romeyer l'a reconnu, pour espérer se rapprocher de l'Olympique de Marseille, de Lyon ou de Nice, les Verts doivent compter sur des moyens supplémentaires. Mais le dirigeant de l'ASSE l'avoue, trouver un investisseur n'est pas du tout facile.

« Les clubs devant nous ont des capitaux étrangers qui sont venus arranger leur trésorerie. On l’a vu avec l’OM qui a changé d’équipe durant le mercato d’hiver. Si on va faire entrer des investisseurs, des capitaux étrangers ? Oui on y travaille, moi j’ai plus envie que ce soit des investisseurs français, mais on sera bien obligé de faire quelque chose pour contrer ces investisseurs. Nous travaillons différemment. On veut acheter notre stade, on veut sortir des joueurs du centre de formation, on améliore notre cellule de recrutement, mais si on trouve un investisseur, on regardera. C’est difficile quand vous vous comparez à Monaco, Paris, Lyon, on n’a pas la même métropole et à Saint-Etienne on n’est pas sur le même niveau économiquement que ces villes. L’ASSE est un club très regardé et avec une histoire, mais les investisseurs ne viennent pas comme cela », constate Roland Romeyer, un peu désabusé sur ce sujet.