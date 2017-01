ASSE : Rocheteau l’assure, un attaquant va arriver au mercato

Dans : ASSE, Mercato.

C’est sans véritable attaquant de pointe de métier que les Verts jouent en ce moment, ce qui n’est clairement pas l’idéal pour relancer un secteur offensif déprimant depuis le début de la saison.

Christophe Galtier a demandé un attaquant pour cet hiver, et il va l’avoir a assuré Dominique Rochetau au micro de bein SPORTS. Mais le dirigeant stéphanois a tout de même expliqué qu’il faudrait encore une fois attendre les derniers instants pour y voir plus clair, car les moyens financiers limités empêchent d’être présent sur des dossiers majeurs, comme celui menant à Andy Delort.

« Il y a un petit côté stressant, même si j’ai sept ans d’expérience de mercato et je sais comment ça marche. On a toujours fait venir un ou deux joueurs, c’est normal de s’en servir en pleine saison. Notre problème, c’est qu’on n’a pas les moyens des grandes écuries. Nous, il s’agit de faire des prêts, c’est plus compliqué, et cela se conclura à la fin du mercato. Il y aura un attaquant. On va essayer de s’améliorer, c’est le but. Delort fait partie des joueurs avec qui on discute, c’est l’un des trois ou quatre dossiers que l’on a », a confié l’Ange Vert, qui mise visiblement beaucoup sur la dernière semaine de mercato qui va commencer. Un jeu dangereux tout de même.