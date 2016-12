ASSE : Racheter Geoffroy-Guichard, l’idée est lancée !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Les critiques très vives de Christophe Galtier sur l’état de la pelouse de Geoffroy-Guichard ont mis le dossier sur le devant de la pile au sein des dirigeants stéphanois.

Le fait que le Chaudron soit géré par la Métropole et non par le club pose beaucoup de problèmes, et limite les perspectives d’avenir pour l’ASSE. Les Verts, qui sont les seuls à utiliser cette enceinte, n’en perçoivent pas les bénéfices, et doivent parfois subir les conséquences comme avec l’état de la pelouse. Pour Roland Romeyer, c’est un vrai problème, et l’idée de racheter le stade pour le privatiser, commence à avancer sérieusement.

« Un stade nécessite des aménagements permanents pour améliorer le confort des spectateurs. En étant propriétaire, le club pourrait réaliser ces investissements mais aussi dégager de nouvelles ressources en exploitant l’enceinte tout au long de la saison. À L’Etrat, nous avons acquis une expertise dans l’entretien des pelouses que nous pourrions transférer au stade », a expliqué au Progrès le président de l’ASSE, qui avait estimé l’été dernier que le gain pour son club serait de 20 ME s’il venait à être propriétaire de son stade. Pas négligeable.