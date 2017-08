ASSE : Quatre joueurs invités à faire leurs valises au mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Longtemps au ralenti, le mercato de l’AS Saint-Etienne s’est considérablement accéléré au cours des derniers jours. En effet, Assana Diousse puis Hernani se sont successivement engagés dans le Forez et cela pourrait bien continuer cette semaine avec les arrivées probables de Gabriel Silva et Katranis. Recruter, c’est bien. Mais désormais, il va falloir également penser à dégraisser pour les Verts. Et pour cause, Oscar Garcia a toujours déclaré qu’il ne souhaitait pas travailler avec un groupe de joueurs trop conséquent.

Ainsi, Le Progrès indique dans son édition du jour que plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie à l’AS Saint-Etienne. Après Nolan Roux, Fabien Lemoine ou encore Benjamin Corgnet, d’autres joueurs recrutés par Christophe Galtier devraient partir : Cheick M’Bengue, Jérémy Clément, Alexander Söderlund ou encore Léo Lacroix ont notamment été invités à faire leurs valises. Reste désormais à voir si la direction stéphanoise parviendra à vendre tous ses éléments, ou s’il va falloir négocier des résiliations de contrat qui pourraient coûter cher aux Verts…