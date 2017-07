ASSE : Pour sa défense, Sainté fait les soldes à Bastia

Dans : ASSE, Bastia, Mercato.

Faute de garanties suffisantes, Bastia a reçu un sérieux avertissement de la part de la DNCG. Le mois dernier, le gendarme financier du foot français a provisoirement relégué le Sporting en National 1.

Sous pression, le club corse a donc intérêt à rééquilibrer ses comptes le plus rapidement possible. Pour cela, il n’y a pas de secret, il faut absolument vendre ! Et l’opération dégraissage a bien commencé. Tout d’abord, le milieu Axel Ngando (23 ans) a été transféré chez le promu turc Göztepe. Dans la foulée, le Malien Lassana Coulibaly (21 ans) a signé pour quatre ans à Angers. Suffisant pour laisser Bastia en Ligue 2 ? Non, apparemment.

En effet, le SCB s’apprête également à vendre Alexander Djiku (22 ans). De son côté, le défenseur central ou latéral droit se prépare à rejoindre l’AS Saint-Etienne, annonce L’Equipe. Les deux clubs finalisent actuellement les derniers détails du transfert. Preuve que les Verts s’activent ces derniers jours, eux qui viennent de boucler l’arrivée de l’attaquant dijonnais Loïs Diony.