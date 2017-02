ASSE : Pour motiver MU, Galtier compare Saint-Etienne à Liverpool

Dans : ASSE, Europa League, Coupe d'Europe.

Entraineur en activité à Saint-Etienne depuis huit ans, Christophe Galtier entre dans le cercle assez fermé des entraineurs modernes qui pourraient rester une décennie dans leur club. Il y a donc, toutes proportions gardées, un peu de Sir Alex Ferguson dans le coach stéphanois, qui a été interrogé par The Telegraph sur les éventuelles comparaisons qui peuvent être effectuées entre le football français et le football anglais. S’il avoue qu’il n’y pas beaucoup de points communs, Galtier ose néanmoins comparer Saint-Etienne à Liverpool, histoire peut-être aussi de titiller le grand rival des Reds, à savoir son futur adversaire européen qu'est Manchester United bien évidemment.

« Il n'y a rien de comparable en France. C'est comme en Angleterre. Peut-être Marseille... Mais Marseille, c'est plus comme l'Italie. Je suis de Marseille, et ce club ressemble à ceux du Sud de l'Italie comme Naples ! Saint-Étienne a des similitudes avec Liverpool. Une petite ville, pas très riche. Mais il y a une différence, Saint-Étienne ne compte qu'un club. Et puis il y a la couleur. Le club est appelé par sa couleur : les Verts. À Marseille, Paris, Nantes ou Monaco, on ne parle pas de ces clubs par leur couleur ! Ici à Saint-Étienne, ce sont les Verts... À Liverpool les Reds... », a souligné Christophe Galtier, qui sait en effet que la passion pour le football ne faiblit pas à Liverpool comme à Sainté, où on vit le ballon rond comme une véritable religion.