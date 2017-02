ASSE : Platini, les Verts, Mata passe de la crème anglaise avant le choc

Dans : ASSE, Europa League, Coupe d'Europe.

Redevenu un joueur majeur à Manchester United, Juan Mata est à 28 ans dans une excellente forme avec les Red Devils, et possède l’entière confiance de José Mourinho pour les prochains défis à venir. Parmi ceux-là, la double confrontation face à l’AS Saint-Etienne. Et alors que les Anglais ont parfois du mal à situer la cité du Forez sur la carte de l’Europe, l’Espagnol a confié sur son blog qu’il avait bien révisé ses leçons, évoquant des références lointaines à l’épopée des Verts mais aussi la compétitivité actuelle de la formation de Christophe Galtier.

« On doit obtenir le meilleur résultat possible à Old Trafford contre Saint-Étienne. Ils sont l'une des plus grandes équipes du football français, pas seulement de par leurs titres ou leur finale européenne qu'ils ont atteint une fois, mais aussi parce que l'équipe a été un phénomène à l'époque où Platini en faisait partie. Mais ce qui importe désormais, c'est qu'ils sont l'une des meilleures équipes de leur pays et se sont sortis d'un groupe vraiment difficile en Europa League. On attend cette rencontre pour continuer à avancer dans la compétition », a expliqué Juan Mata, qui sait bien que les Red Devils peuvent déjà faire une croix sur le titre de champion, mais qu’un trophée européen ferait tout de même belle figure.