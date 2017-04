ASSE : Pierre Ménès réclame le départ de Christophe Galtier

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a pris une rouste dimanche soir au Vélodrome face à l'OM. Et pour Pierre Ménès, il est désormais évident que des choses doivent changer chez les Verts cet été. Le consultant de Canal+ estime notamment que le départ de Christophe Galtier est clairement à l'ordre du jour, car ce dernier paraît être à bout de course sur le banc de l'ASSE.

« Sainté aurait dû obtenir un penalty pour une faute de Pelé sur Monnet-Paquet en début de match, mais c’est bien le seul regret de la partie. Parce que pour le reste, les Verts ont été en dessous de tout, notamment en seconde période, pendant laquelle ils n’ont pas tiré une seule fois au but. Sans Perrin, cette équipe n’est rien. L’ASSE est désormais 7e et je ne la vois pas finir plus haut. Il va sans doute falloir changer pas mal de choses dans le Forez cet été. Des joueurs mais peut-être aussi l’entraîneur, qui au bout de sept ans, semble avoir tout dit dans ce club », a lancé, sur son blog, Pierre Ménès. Des propos qui vont évidemment faire du bruit au sein du Peuple Vert où Galtier a également de nombreux détracteurs.