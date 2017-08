ASSE : Pierre Ménès apprécie déjà l'ASSE version Oscar Garcia

Dans : ASSE, Ligue 1.

Samedi soir, l’AS Saint-Etienne version Oscar Garcia s’est imposée pour sa grande première en match officiel (1-0). Opposés à l’OGC Nice, les Verts se sont montrés séduisants par séquence. Prometteur pour les pensionnaires du Stade Geoffroy-Guichard, qui n’ont pas franchement emballé leurs supporters au cours des derniers mois sous les ordres de Christophe Galtier. Cette première amélioration dans le jeu n’est pas non plus passée inaperçue aux yeux de Pierre Ménès. Sur son blog, le consultant de Canal + explique ce qu’il a aimé dans cette équipe de Saint-Etienne.

« Saint-Étienne, sous la houlette d’Oscar Garcia, a montré sur ce premier match un tout autre visage que la saison dernière. L’équipe se projette beaucoup plus vers l’avant et propose un jeu plus agréable. Cela n’a duré que la première demi-heure, le temps que Nice reprenne le contrôle du jeu, mais c’est prometteur pour la suite, d’autant que les Verts l’ont en plus emporté sur un joli but de Bamba » a confié le chroniqueur du Canal Football Club, convaincu que les Verts ont de l’avenir avec Oscar Garcia à leur tête. Confirmation attendue dès samedi sur la pelouse de Caen.