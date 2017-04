ASSE : Perrin c'est Dieu à Saint-Etienne et il ne doit pas partir

Dans : ASSE, Ligue 1.

Légende vivante de l'AS Saint-Etienne, Loïc Perrin l'a clairement fait savoir, il ne sait toujours pas si son avenir sera chez les Verts. Et cette sortie de l'emblématique capitaine de l'ASSE fait du bruit dans le Forez, Loïc Perrin étant le chouchou du Peuple Vert. Interrogé sur le cas Loïc Perrin, Vincent Pajot a reconnu que ce de dernier était réellement un joueur d'une classe à part au sein de l'AS Saint-Etienne et qu'il serait réellement dommage que cela se finisse de cette manière.

Invité de France Bleu Saint-Etienne, le milieu de terrain a évoqué le cas Perrin. « L'histoire de son contrat c'est une situation délicate. En tout cas on espère qu'il va rester longtemps à Saint-Étienne parce que c'est le joueur emblématique du club. On sent directement qu'il est à part : c'est un mec excellent, c'est un coéquipier formidable. Quand on est sur le terrain on est rassuré de l'avoir derrière nous. C'est "l'homme parfait" ! Quand il prend la parole il apporte les mots justes pour nous toucher. Il est exemplaire sur le terrain. Par les gestes et les faits il arrive à nous pousser vers le haut », avoue Vincent Pajot, qui croise les doigts pour que Loïc Perrin ne fasse pas ses valises lors du prochain mercato.