ASSE : Paul Le Guen veut s'offrir un indésirable de l'ASSE

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Actuellement blessé, Kévin Monnet-Paquet n’était pas dans le groupe de l’AS Saint-Etienne lors de la belle victoire obtenue sur la pelouse du Stade Geoffroy-Guichard face à l’OGC Nice (1-0). Bien que rapide et bon centreur, l’ancien Lorientais ne correspond pas totalement au profil de joueur souhaité par Oscar Garcia dans les couloirs de son attaque. Ainsi, un départ semble envisageable au mercato en cas de belle offre dans la dernière ligne droite. Et visiblement, une opportunité pourrait se présenter puisqu’un certain Paul Le Guen souhaiterait le recruter.

Selon les informations du Bursa Hakimiyet, le club de Bursaspor, dont l’ancien consultant de Canal + est désormais l’entraîneur, serait très intéressé. Pour l’heure, aucune information n’a filtré concernant l’éventuelle indemnité de transfert proposée par les Turcs à l’ASSE. Mais nul doute que les dirigeants stéphanois réfléchiront attentivement si une offre satisfaisante arrivait pour celui qui a tout de même été utilisé à 47 reprises toutes compétitions confondues par Christophe Galtier.