ASSE : Paris a chauffé Ibra, les Verts pourraient le payer cher

En corrigeant le FC Barcelone (4-0) mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a envoyé un message fort aux grands d’Europe.

Et même s’il ne dispute pas la C1 cette saison avec Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, lui aussi, a dû le recevoir. Car l’attaquant suédois le sait, les mauvaises langues ne se gêneront pas pour faire le lien entre son départ l’été dernier et l’exploit du PSG. De quoi agacer le Red Devil qui, selon Denis Balbir, risque de se venger sur l’AS Saint-Etienne jeudi (21h05) en 16e de finale aller de l’Europa League.

« 4 à 0 contre le Barça, ce fut un moment unique et une victoire qui comptera double si Paris confirme dans trois semaines. Elle fut belle, nette et émouvante. Le football n'est pas à une contradiction près de voir Paris ajouter une des plus belles lignes à son vécu alors que Ibrahimovic n'est plus là, a souligné le journaliste sur son blog Yahoo. Le Suédois surveillant l'événement du coin de l'œil voudra très certainement lui aussi faire parler de lui. Ce sera demain à Manchester contre les Verts et Ruffier, ses victimes préférées. » Pendant son passage à Paris, Ibrahimovic a inscrit 11 buts contre l’ASSE toutes compétitions confondues !