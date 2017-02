ASSE : Où sont passés les Verts du derby s'interroge Herbin

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Qui aime bien châtie bien. Et ce mardi, Robert Herbin le prouve dans Le Progrès. Après l’élimination de l’ASSE en Europa League suite à un non-match face à Manchester United, et une défaite contre Caen à Geoffroy-Guichard, l’ancien entraîneur mythique des Verts se demande si on n’a pas un peu surévalué le véritable niveau de la formation dirigée par Christophe Galtier. Et Robert Herbin de constater que l’ASSE n’aborde pas chaque match comme celui contre l’Olympique Lyonnais il y a quelques semaines.

« J’ai du mal à expliquer les raisons de ces mauvais résultats. Peut-être est-ce dû tout simplement au fait que le niveau technique de cette équipe stéphanoise est assez moyen. Contre Caen , il y a bien eu une réaction en fin de rencontre mais elle a été assez moyenne elle aussi face à une équipe normande qui, de son côté, s’est montrée dynamique (…) Ça fait plusieurs années que je le répète mais, la meilleure façon de bien aborder une rencontre consiste à faire preuve d’emblée d’une grande détermination afin de se faire respecter par l’adversaire, de le faire douter. Ça a toujours été mon principe. Est-ce que le football a évolué d’une autre manière… C’est d’autant plus étonnant de voir l’ASSE jouer de la sorte après avoir justement montré une belle détermination lors du derby. On ne retrouve plus le contenu qui, ce jour-là, nous avait enthousiasmés. Les Verts n’emballent jamais un match. Ils dégagent un sentiment de tristesse. J’ai l’impression qu’il y a un blocage. Cette équipe ne donne pas le sentiment de former un bloc homogène. Il y en a qui se dépensent, d’autres qui s’économisent. Je ne sens pas une volonté et un enthousiasme partagés par tous. Je ne sens pas un collectif », fait remarquer Robert Herbin, qui s’interroge très clairement sur le collectif stéphanois, mais espère que les choses vont se régler à l’entame de la fin de saison.