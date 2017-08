ASSE : Oscar Garcia veut deux pépites du Barça au mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le mercato est encore ouvert jusqu’au 31 août et l’AS Saint-Etienne compte bien en profiter pour se renforcer encore malgré l’excellent départ du club en championnat (3 victoires en 3 matchs). Ainsi, à en croire les informations de Sport, Oscar Garcia souhaiterait recruter deux jeunes joueurs évoluant au FC Barcelone : Braima Fati (milieu défensif) et Sergi Samper (milieu relayeur), respectivement âgés de 19 et 22 ans.

Concernant le premier cité, qui n’a pour l’instant évolué qu’avec la réserve du Barça, il a d’ores et déjà été autorisé à s’entraîner avec l’ASSE. A l’essai, il pourrait se voir proposer un contrat sous la forme d’un prêt d’une saison sans option d’achat. Concernant Sergi Samper, la situation est différente puisqu’il s’agit d’un joueur de l’effectif professionnel du FC Barcelone, prêté la saison dernière à Grenade. Pour l’heure, aucune décision définitive n’a encore été prise du côté du club catalan. Au mieux, l’ASSE peut espérer (là aussi) un prêt sans option d’achat…