ASSE : Oscar Garcia fixe la priorité ABSOLUE d'ici la fin du mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a l'occasion ce samedi avec la réception d'Amiens à Geoffroy-Guichard de réussir un départ parfait cette saison en Ligue 1, puisque les Verts ont gagné leurs deux premiers matches. Mais si le football va reprendre ses droits durant 90 minutes, le staff et les dirigeants de l'ASSE sont évidemment également focalisés sur la fin du mercato. Car Oscar Garcia ne l'a jamais caché, il veut renouveler son effectif et surtout imposer de la concurrence sur l'ensemble des postes.

Le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne a déjà eu gain de cause, puisque plusieurs joueurs sont venus récemment rejoindre les Verts. Mais selon Le Progrès, Oscar Garcia est obsédé par la venue d'un profil bien précis. « On sait que les dirigeants recherchent un attaquant rapide, puissant, qui amène de la profondeur et marque des buts. C’est cher sur le marché français, un peu moins à l’étranger où plusieurs pistes sont suivies. Transfert ou prêt ? Tout dépendra de ce qui se fera dans le sens des départs avec Mbengue, Soderlund voire Beric. Pour l’heure, le dossier le plus avancé est celui de… Saint-Louis avec des clubs à l’étranger et en L2. C’est plus calme pour Karamoko », résume le quotidien régional. L'ASSE a donc moins de deux semaines pour trouver la perle rare et faire le ménage. On ne va pas s'ennuyer dans les bureaux de l'Etrat.